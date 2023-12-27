وزير المالية الأوكراني: أكثر من 42 مليار دولار مساعدات دولية هذا العام

قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو اليوم الأربعاء إن أكثر من 42 مليار دولار من المساعدات الدولية تدفقت إلى ميزانية أوكرانيا هذا العام.

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وتابع مارتشينكو في تصريحات للنسخة الأوكرانية من قناة Forbes على موقع "يوتيوب": "إننا نختم سنة الميزانية بإنجازات جادة للغاية فيما يتعلق بجذب المساعدات الدولية. وحتى الآن، فقد نجحنا في جذب أكثر من 42 مليار دولار من المساعدات الدولية لتغطية احتياجات الميزانية".

وكانت البرلمانية الأوكرانية ألكسندرا أوستينوفا قد قالت في وقت سابق إن الثغرات في ميزانية الدولة يتم سدها بمساعدة التمويلات الغربية، وإذا توقفت المساعدات من الولايات المتحدة، فسوف تضطر السلطات إلى اللجوء بيد ممدودة إلى دول مجموعة السبع.

وفي نهاية نوفمبر، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون بشأن ميزانية الدولة لأوكرانيا لعام 2024 بعجز يزيد عن 43 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي