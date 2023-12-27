 
مباشر

عودة جزئية لخدمات الاتصال والإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

أخبار العالم

عودة جزئية لخدمات الاتصال والإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wohf

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" اليوم عن عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد تعطلها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر منصة "إكي"، "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة الحبيب، بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل".

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق "الانقطاع الكامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر على القطاع".

 ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي، أعلنت شركتا "بالتل" و"جوال" الفلسطينيتين انقطاع خدمات الاتصالات عن القطاع، بسبب تضرر أبراج الإرسال جراء القصف الإسرائيلي المتوصل.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا