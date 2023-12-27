عودة جزئية لخدمات الاتصال والإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" اليوم عن عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد تعطلها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر منصة "إكي"، "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة الحبيب، بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل".

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب،



نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة الحبيب، بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل.



حماكم الله وحمى بلادنا#أبقوا_غزة_على_اتصال#KeepGazaConnected — Paltel (@Paltelco) December 27, 2023

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق "الانقطاع الكامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر على القطاع".

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب،



نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر.

حماكم الله وحمى بلادنا#أبقوا_غزة_على_اتصال#KeepGazaConnected — Paltel (@Paltelco) December 26, 2023

ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي، أعلنت شركتا "بالتل" و"جوال" الفلسطينيتين انقطاع خدمات الاتصالات عن القطاع، بسبب تضرر أبراج الإرسال جراء القصف الإسرائيلي المتوصل.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.