الرئيس الكوبي: إسرائيل دولة إرهابية وممارساتها في غزة إذلال للبشرية

اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة إرهابية، وتهدف إلى إذلال البشرية جمعاء.

وكتب كانيل عبر منصة "إكس": "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إذلال للبشرية جمعاء، إلى متى سيستمر هذا الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟".

وأضاف: "لن تكون كوبا أبدا ممن يغضون الطرف عن هذه الجرائم، ستستمر بالدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بأعلى صوتها".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكوبي من أشد المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وقد سار الشهر الماضي في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييدا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم الخميس.

ويأتي تصريحات كانيل على وقع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: نوفوستي