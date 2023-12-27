مصر ترحب بتعيين سيغريد كاغ كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

رحبت مصر بتعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء إن مصر " ترحب بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وبدء تنفيذ تدابير إنشاء الآلية المتضمنة بقرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات للقطاع.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أعلن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا، منسقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزّة"، على أن تتولى إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".

ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، بموافقة 13 عضوا في المجلس.وسيكون المنسق مسؤولا عن تسهيل وتنسيق ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها عبر الدول من غير أطراف النزاع.

ويطلب مجلس الأمن الدولي من المنسق "إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع"، وتقديم تقرير عن عمله خلال 20 يوما، ثم يقدم مثل تقريرا كل 90 يوما.

المصدر: أ ف ب+RT