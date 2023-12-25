بوتين: موسكو ستستضيف قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العام القادم بمناسبة اليوبيل العاشر

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفقوا على عقد القمة العاشرة للاتحاد في موسكو في عام 2024.

وأشار بوتين إلى أنه في عام 2024 ستكون قد مرت عشر سنوات على إبرام المعاهدة الأساسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وقال الرئيس خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو في مايو 2024".

وعقد في وقت سابق من اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سان بطرسبرغ، عاصمة الشمال الروسية، وتم خلاله توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، وستحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية المؤقتة المعمول بها منذ العام 2019.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.

وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر:RT