صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الاثنين، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ يدرك أن الطريقة الوحيدة لحل الصراع في أوكرانيا هي الحل السياسي.

وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أعتقد أن أفضل فرصة (لإيجاد حل لأزمة أوكرانيا خلال عام 2024 ) هي أن نعمل معهم (السلطات في كييف) بطريق أو بأخرى بشكل أوثق حتى يفهموا أن هذه هي الفرصة الوحيدة، وإذا لم يستغلوا ذلك، سيواجهون انهيارا كاملا".

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وأضاف: "لقد وصلت هذا الفكرة إلى السياسيين بالفعل..وربما لاحظتم من المؤتمر الصحفي لزيلينسكي أنه بدأ يفهم ذلك".

وقد أعلنت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مشددة على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض.

كما أعربت روسيا عن رفضها للسياسة التي تنتهجها الدول الغربية، ودعمها لنظام كييف بالأسلحة، مؤكدة أن ذلك لن يسهم في حل الأزمة وسيطيل أمدها ويؤدي إلى مزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي+ RT