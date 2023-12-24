الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 750 عسكريا وإسقاط 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 750 قتيلا وجريحا، وإسقاط 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 40 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 100 جندي.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 350 بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 110 عسكريين وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور زابوروجيه تم تكبيد العدو 70 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحتهم.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 80 عسكريا وبضعة مدافع غربية.

دمرت قواتنا منظومات NASAMS النرويجية وCrotale-NG الفرنسية للدفاع الجوي في مطار ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وضربت مطاري كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، ودنيبر في دنبيبروبيتروفسك حيث تم تدمير أبراج المراقبة ومستودعات ذخائر ووقود الطائرات.

إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية ثلاث Su-27 وواحدة Su-24 TD في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.

تم اعتراض 3 صواريخ HIMARS و3 صواريخ HARM أمريكية وصاروخ Neptune أوكراني مضاد للسفن.

إسقاط 49 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية