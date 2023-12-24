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الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 750 عسكريا وإسقاط 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية

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الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 750 عسكريا وإسقاط 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 750 قتيلا وجريحا، وإسقاط 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 40 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.
  • على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 100 جندي.
  • على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 350 بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع.
  • على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 110 عسكريين وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.
  • على محور زابوروجيه تم تكبيد العدو 70 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحتهم.
  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 80 عسكريا وبضعة مدافع غربية.
  • دمرت قواتنا منظومات NASAMS النرويجية وCrotale-NG الفرنسية للدفاع الجوي في مطار ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وضربت مطاري كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، ودنيبر في دنبيبروبيتروفسك حيث تم تدمير أبراج المراقبة ومستودعات ذخائر ووقود الطائرات.
  • إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية ثلاث Su-27 وواحدة  Su-24 TD في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.
  • تم اعتراض 3 صواريخ HIMARS و3 صواريخ HARM أمريكية وصاروخ Neptune أوكراني مضاد للسفن.
  • إسقاط 49 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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