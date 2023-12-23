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وقوع أضرار في منشأة بنية تحتية حيوية في الجزء الأوكراني من خيرسون

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وقوع أضرار في منشأة بنية تحتية حيوية في الجزء الأوكراني من خيرسون
Legion-Media
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تعرضت إحدى مرافق البنية التحتية الحيوية لأضرار نتيجة لتعرضها لهجوم في الجزء الذي تسيطر عليه السلطات الأوكرانية من مدينة خيرسون.

أعلن عن ذلك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون في الجزء الخاضع لسيطرة كييف، ألكسندر بروكودين، عبر قناته على تلغرام.

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، ورئيس إدارة المدينة المعين من قبل السلطات الأوكرانية، رومان مروتشكو، عن وقوع انفجارات في خيرسون.

ولم تفصح الجهات الأوكرانية عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الموقع الذي تعرض للهجوم أو حجم الأضرار الناجمة. 

المصدر: تاس

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