"واشنطن بوست" تكشف تفاصيل عن مسرب وثائق البنتاغون

حذر زملاء جندي الحرس الوطني بالقوات الجوية الأمريكية جاك تيكسيرا المتهم بتسريب وثائق سرية للبنتاغون من تفكيره الذي اتسم بـ"الخيالي"، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

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ووفقا للصحيفة، فإن تيكسيرا كثيرا ما تحدث وسط زملائه في العمل عن حبه للأسلحة والمتفجرات.

وأضافت الصحيفة أن "تعليقاته المزعجة دفعت أحد الزملاء سابقا إلى تحذير قائده من أن تيكسيرا لديه تفكير مشابه لتفكير تيد كاتشينسكي (مرسل الطرود المفخخة الشهير)".

وتلفت الصحيفة إلى أن زملاء تكسيرا اعتبروا أنه يشكل تهديدا أمنيا بسبب سلوكه وفقا لأفكاره.

حيث أشار أحد زملائه إلى أنه بعد أن طُلب من تيكسيرا التوقف عن قراءة الوثائق السرية، بدأ يتصرف بشكل مختلف وأصبح مكتئبا. وظهرت المخاوف من أن يقدم على عمل ما.

ومع ذلك، لم يقم أحد من وحدته بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمخاوفهم.

ولم يعلم محققو القوات الجوية من أصدقائه أن تيكسيرا لديه سلوكا مريبا إلا بعد إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية للبنتاغون.

المصدر: نوفوستي