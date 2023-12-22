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المئات يحتجون على قوانين الهجرة في باريس

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المئات يحتجون على قوانين الهجرة في باريس
Legion-Media
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شارك مئات الأشخاص في باريس في الاحتجاج على القانون الجديد الذي يشدد قواعد الهجرة في فرنسا، والمعروف بقانون دارمانين نسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين

فقد احتج مئات المهاجرين في باريس يوم الجمعة، ومعظمهم أفارقة. وسار طابور من المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها: "حرية التنقل والإقامة للجميع"، و"لا لقانون دارمانين" و"لن يتم ترحيل أي شخص" و"امنحوا الشرعية ولن يكون هناك مهاجرون غير شرعيين"، كما ردد المشاركون شعارات تنتقد وزير الداخلية جيرالد دارمانين.

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نظمت هذه الفعالية جمعيات حماية المهاجرين، فدعت لزيادة الضغط على السلطات وخروج احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا. ومن المقرر تنظيم "مسيرات تضامنية" مماثلة في رين ومرسيليا وليون وتولوز وبريست ومدن أخرى.

كما دعت الجمعيات النقابات العمالية لتنظيم إضرابات “ضد العنصرية والفاشية”.

وقد دعت أمس الأمينة العامة لاتحاد العمال العام، صوفي بينيه، لتنظيم "عصيان مدني عام" احتجاجا على قانون تشديد تعسف قوانين الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: ريا نوفوستي

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