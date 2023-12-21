واشنطن تجري محادثات في مجلس الأمن لتغيير الفقرة الرابعة من المشروع العربي بشأن غزة

قالت شهد مطر من بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، إن واشنطن تجري محادثات في مجلس الأمن الدولي لتعديل الفقرة الرابعة من مشروع القرار العربي بشأن غزة.

وتنص النقطة الرابعة من القرار على إنشاء "آلية مراقبة" للإمدادات الإنسانية، تكون تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، وتقوم إسرائيل حاليا بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى قطاع غزة.

وقالت مطر التي تعد بلادها أحد مؤلفي الوثيقة: "الآن نناقش النقطة الرابعة معهم (الأمريكيين)، هذا ما نتحدث عن"، دون أن تكشف عما تسعى إليه واشنطن بالضبط.

وأعربت مطر عن أملها في أن يتم التصويت على مشروع القرار قبل نهاية اليوم.

وتتكون الوثيقة، التي أعدتها الإمارات ومصر وفلسطين، من 16 نقطة وتهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويطالب مشروع القرار، على وجه الخصوص، بتبسيط مرور البضائع عبر نقاط التفتيش، وتحسين إمدادات الوقود للقطاع "بمستوى يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية"، وضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وموظفيها.

ويركز معدو الوثيقة على آلية التحقق من المساعدة الإنسانية، والتي تقترح إشراك الأمم المتحدة فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الأربعاء تأجيل تصويت مجلس الأمن على محاولة تعزيز وصول المساعدات إلى غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار اليوم الخميس.

هذا وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق من الحوثيين في البحر الأحمر.

ويشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية وسط نفاد المواد الغذائية وانهيار المرافق الصحية والمنشآت المدينة بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي وتزايد أعداد الضحايا والمصابين.

المصدر: RT + تاس