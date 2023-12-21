تحديث مستمر لساعات المساء.. "القسام" و"السرايا" تعلنان تدمير آليات وقتل جنود إسرائيليين في قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم الأحد بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في مخيم جباليا شمالي القطاع وخانيونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف تل أبيب وحشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

14:40: تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي فوق دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة ومن ثم استهدافها بقذيفة "تاندوم"

14:30: تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من تفجير عبوة أرضية ناسفة بدبابة ميركفاه صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

14:14: تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال قرب دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح

13:53: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

13:47: كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

13:42: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات

13:31: كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

13:18: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

12:36: كتائب القسام تقصف كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

سرايا القدس

14:44: سرايا القدس: قصفنا موقع "ميجن" العسكري برشقة صاروخية مركزة.

14:37: سرايا القدس: في عمل مشترك.. تمكن مجاهدو سرايا القدس مع كتائب القسام من تفجير عبوة أرضية ناسفة بدبابة ميركفاه صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

13:51: سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية بدون طيار من طراز "Sky Racing" -رقم 528 - في سماء شمال قطاع غزة.

13:23: سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في تل الزعتر ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

11:36: سرايا القدس: فجر اليوم أوقعنا مجموعة من جنود العدو بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خضناها بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد مع المجموعة التي تحصنت بأحد المنازل في محور الشيخ رضوان.

11:20: سرايا القدس: قصفنا موقع "ناحل عوز" وتحشدات العدو في محيط موقع بدر شمال الشاطئ ومحاور التقدم برشقات صاروخية وقذائف الهاون.

11:10: سرايا القدس: دك مجاهدونا تحشداً لجنود العدو في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

يتبع..