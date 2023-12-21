رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية بدءا من عسقلان جنوبا وحتى نتانيا أقصى شمال تل أبيب "فيديو"

أفادت مراسلة RT بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب، عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية بدءا من عسقلان جنوبا وحتى نتانيا أقصى شمال تل أبيب.

وأشارت مراسلتنا إلى دوي صفارات الإنذار في غوش دان وتل أبيب الكبرى وبالماخيم وقاعدة حتسور في بئر السبع.

ومن جانبها أفادت الشرطة الاسرائيلية، بأن طواقمها تقوم بعمليات تمشيط في منطقة غوش دان بحثًا عن بقايا الصواريخ التي سقطت، لافتة إلى تعاملها مع سقوط عدة شظايا لصواريخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرشقة الأخيرة التي أٌطلقت من غزة تجاه تل أبيب تتكون من 30 صاروخاً.

المصدر: RT