المنتدى الروسي العربي يدعو الدول العربية للتنسيق مع روسيا في مجلس الأمن الدولي

دعا المنتدى الروسي العربي، في بيانه الختامي اليوم الأربعاء، إلى استمرار التنسيق بين الدول العربية غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وروسيا على أساس المصالح المشتركة.

وجاء في البيان الختامي المشترك: "نثمن عاليا جهود دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها في مجلس الأمن (2022-2023)، ونرحب بانتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي (2024-2025)، وندعو إلى استمرار التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن وروسيا الاتحادية كعضو دائم في المجلس، بما يخدم مصالح الدول العربية وروسيا معا، ويخدم أيضا مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية".

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كما أكد البيان أن العلاقات بين الدول العربية وإيران يجب أن تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وجاء ذلك في البيان الختامي المشترك للدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي، الذي انعقد بمراكش، ودعا المنتدى الروسي العربي إلى استمرار التنسيق بين الدول العربية غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وروسيا على أساس المصالح المشتركة.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدينة مراكش المغربية صباح اليوم، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.

وأكد لافروف في الجلسة العامة للمنتدى، أن "روسيا ترحب بالنزعة نحو زيادة دور دول الشرق الأوسط في حل المشاكل في المنطقة. هذا النهج سمح بالفعل، بالتوصل إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وتسريع عملية التطبيع الشامل بين سوريا وجيرانها العرب من خلال إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وقال لافروف، إن روسيا تواصل بذل الجهود لنقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى القناة الدبلوماسية.

المصدر: تاس+RT