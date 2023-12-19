بعد 4 ساعات انتظار.. إلغاء مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية التركي ونظيره العراقي

أفاد مراسل RT، اليوم الثلاثاء، بأن المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره العراقي فؤاد حسين، تم إلغاؤه بعد انتظار وتأخير لأكثر من 4 ساعات.

ووفقا لمراسلنا "بعد انتظار وتأخير لأكثر من 4 ساعات، تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا بين وزيري الخارجية التركي والعراقي".

وبحسب مصادر خاصة، هناك خلافات عميقة بين الطرفين حول عدة ملفات، أبرزها (المياه، والعمليات العسكرية التركية شمال العراق، والوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية).

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الثلاثاء، بنظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة أنقرة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، عبر منصة "إكس"، أن فيدان استقبل حسين في مبنى وزارة الخارجية.

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المصدر: RT