استخباراتي أمريكي سابق: أمريكا كقوة عظمى تستعد لإعلان الحرب ضد دولة فقيرة 70% من سكانها جياع

قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة تستعد لإعلان الحرب على "جماعة أنصار الله " الحوثيين.

وقال ريتر في منشور عبر منصة "X": "استيقظت هذا الصباح على أنباء مفادها بأن بلدي، الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد لخوض حرب ضد اليمن.. تستعد قوة عظمى تنفق ما يقرب من تريليون دولار سنويا على جيشها لمحاربة دولة فقيرة 70 %من سكانها في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

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وتابع في منشوره: "السبب؟ لأن الحوثي في اليمن يطالب إسرائيل بوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب غزة.. وكان خيارنا بين الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار، أو الحرب مع الحوثيين.. لقد اخترنا الحرب".

وأعرب عن قلقه بأن هذا الأمر لن ينتهي بشكل جيد بالنسبة للولايات المتحدة أو إسرائيل.

I woke up this morning to the news that my country, the United States of America, is preparing to go to war against Yemen.



A superpower that spends nearly a trillion dollars a year on its military is preparing to fight an impoverished nation where 70 percent of its population is… — Scott Ritter (@RealScottRitter) December 18, 2023

وصرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن البنتاغون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

المصدر: RT