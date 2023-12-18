بشكل احترافي ومدروس.. السلطات الإيطالية تفجر مبنى ضخما صادرته من المافيا خلال دقائق (فيديو)

فجرت السلطات الإيطالية يوم الأحد، منزلا مكونا من ستة طوابق تمت مصادرته من جماعة المافيا "ندرانجيتا"، بهدف هدمه في منطقة كالابريا الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن المبنى المستخدم كمصنع للأثاث يفسد المناظر الطبيعية الساحلية في بلدة توري ميليسا على البحر.

В Италии подорвали дом на 6000 кв/м, конфискованный у мафии. На это потратили 400 кг тротила pic.twitter.com/MsFtO4GE6U — распад и неуважение (@VictorKvert2008) December 17, 2023

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، منذ عام 2012 كان المبنى تحت تصرف خزينة الدولة ولم يتم استخدامه منذ ذلك الحين.

وتطلب الأمر 400 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" لتدمير المنزل، ووصل عمدة المنطقة، روبرتو أوتشوتو، إلى الموقع للإشراف على العملية شخصيا.

المصدر: نوفوستي