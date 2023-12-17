فلوريدا الأمريكية تكاد تغرق والعاصفة تتوجه إلى الساحل الشرقي (فيديو+صور)
أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية إلغاء استعراضات القوارب والمظاهر الاحتفالية المرتبطة بالعطلات بعد وصول عاصفة أسقطت 12.7 سنتيمترا من الأمطار على أنحاء الولاية، وغمرت الشوارع بالمياه.
وجاء إعلان السلطات في الولاية بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عدّة من الفيضانات واحتمال حدوث فيضانات طفيفة في منطقة واسعة من الولاية، تمتد من ساحل الخليج الجنوبي الغربي وحتى جاكسونفيل.
This morning’s storm surge near Gilchrist Park in Punta Gorda, Florida!— Nash Rhodes (@NashWX) December 17, 2023
Video sent in by: Lou Brancaccio#weather#flwx#stormhour#florida#wxpic.twitter.com/dnIY9MVdMq
وعلى إثر ذلك، ألغت الولاية اليوم الأحد استعراضات القوارب وغيرها من مظاهر الاحتفال المرتبطة بالعطلات، غير أن المطارات الرئيسية ظلت مفتوحة مع بداية موسم السفر المزدحم في العطلات.
Storm surge this morning at the Bokeelia Fishing Pier! 🌊— Juliana Mejia (@julianamwx) December 17, 2023
Sent in by WINK viewer: Terry Clare #stormsurge#florida#flwx#swfl@StormHourpic.twitter.com/W11fGJLcEm
من جهته، قال كارماين مارسينو قائد شرطة مقاطعة لي عبر منصة "إكس": "اليوم ليس مناسبا للسباحة أو ركوب القوارب".
Storm Surge has started in St. Petersburg, Florida. #flwx#wxtwitter— SevereWeatherClips (@SevereWxClips) December 17, 2023
Credit: Tampa Bay Storm Chaser pic.twitter.com/iysyKQvWok
كما صدرت تحذيرات ساحلية في معظم أنحاء الولاية بعد أن حركت الرياح القويّة المياه في الخليج وعلى طول ساحل المحيط الأطلسي الشمالي.
بيد أن العاصفة قد تمثل بارقة أمل جيّدة لأولئك المقيمين في جنوب غرب فلوريدا والذين يواجهون قيودا على المياه وظروف الجفاف مع اقتراب ما يعرف عادة بموسم الجفاف.
المصدر: أ ب