فلوريدا الأمريكية تكاد تغرق والعاصفة تتوجه إلى الساحل الشرقي (فيديو+صور)

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية إلغاء استعراضات القوارب والمظاهر الاحتفالية المرتبطة بالعطلات بعد وصول عاصفة أسقطت 12.7 سنتيمترا من الأمطار على أنحاء الولاية، وغمرت الشوارع بالمياه.

وجاء إعلان السلطات في الولاية بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عدّة من الفيضانات واحتمال حدوث فيضانات طفيفة في منطقة واسعة من الولاية، تمتد من ساحل الخليج الجنوبي الغربي وحتى جاكسونفيل.

وعلى إثر ذلك، ألغت الولاية اليوم الأحد استعراضات القوارب وغيرها من مظاهر الاحتفال المرتبطة بالعطلات، غير أن المطارات الرئيسية ظلت مفتوحة مع بداية موسم السفر المزدحم في العطلات.

من جهته، قال كارماين مارسينو قائد شرطة مقاطعة لي عبر منصة "إكس": "اليوم ليس مناسبا للسباحة أو ركوب القوارب".

كما صدرت تحذيرات ساحلية في معظم أنحاء الولاية بعد أن حركت الرياح القويّة المياه في الخليج وعلى طول ساحل المحيط الأطلسي الشمالي.

بيد أن العاصفة قد تمثل بارقة أمل جيّدة لأولئك المقيمين في جنوب غرب فلوريدا والذين يواجهون قيودا على المياه وظروف الجفاف مع اقتراب ما يعرف عادة بموسم الجفاف.

المصدر: أ ب