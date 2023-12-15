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ماكرون يعلن استعداده لاستئناف الحوار مع بوتين لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا

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ماكرون يعلن استعداده لاستئناف الحوار مع بوتين لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا
Legion-Media
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه “لم يغير رقم هاتفه”.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أجاب ماكرون عن سؤال بشأن مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي قائلا: "إذا كان بوتين يريد الحوار ولديه مقترحات لتحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا فأنا مستعد للعمل الجاد (للتحدث معه). وأنا لم أغير رقم هاتفي".

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وكان بوتين قد أشار مؤخرا إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاعل مع فرنسا، ووأن علاقة عمل جيدة كانت تجمعه مع ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي أنهى هذه العلاقة.

المصدر: نوفوستي

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