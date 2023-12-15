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نشطاء يتداولون فيديو عن "اقتحام" كنيس يهودي بتل أبيب و"رفع الأذان فيه" (فيديو)

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نشطاء يتداولون فيديو عن
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداولت مواقع التواصل فيديو قالت إنه يظهر "إقدام مجهولين على اقتحام كنيس يهودي في تل أبيب، ورفع الأذان فيه"، ردا على اقتحام جنود إسرائيليين مسجدا في جنين وتشغيل أغان عبرية فيه.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الكنيس اليهودي فارغا ويترافق معه صوت أذان لم يعرف مصدره إن كان داخليا أو تسجيلا مرافقا.

هذا ولم تؤكد مصادر إسرائيلية صحة هذا الفيديو أو تنفيه.

ويوم أمس انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لجنود إسرائيليون وهم يؤدون صلاة تلمودية بمناسبة عيد "حانوكا" عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد جنين عقب اقتحام المخيم.

وقد أدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، اعتداء القوات الإسرائيلية على المساجد في جنين وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها، مؤكدا أن "تدنيس المساجد مخالف للأعراف الدولية ومن شأنه زيادة الاحتقان، وجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه".

المصدر: RT

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