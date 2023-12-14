استطلاع: السياسي هي المهنة الأقل ثقة في بريطانيا والطيارون والممرضات يحتلون الصدارة بقول الحقيقة

كشف استطلاع للرأي تراجعا قياسيا في مستوى ثقة البريطانيين بسياسيي البلاد، اذ وصلت لأدنى مستوى لها منذ 40 عاما، ويعتقد 9% فقط من البريطانيين أن السياسيين "يقولون الحقيقة".

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته هيئة الخدمات الاجتماعية Ipsos، أن نسبة 9% فقط من الشعب البريطاني تثق بالسياسيين.. مما يجعلها المهنة الأقل ثقة في بريطانيا.

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يشار إلى أنه رغم تدني الثقة في السياسيين بصورة عامة، إلا أنّ رقم هذا العام كان الأدنى بالنسبة للسياسيين منذ بدء الموجة الأولى من الاستطلاع في عام 1983. بحسب البيان الصحفي الذي نشر اليوم الخميس على موقع الهيئة.

ومع ذلك، في أوساط سكان العاصمة لندن يبلغ هذا الرقم 3٪ فقط، وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عاما يبلغ نسبة 2%.

الجدير بالذكر أن وزراء الحكومة أيضا ينالون مستويات منخفضة من الثقة عند المواطنين، حيث يعتقد 10% فقط من المقيمين البريطانيين أنهم (السّاسة) يقولون الحقيقة للجمهور .

ويتبعهم في الترتيب التصاعدي رؤساء وكالات الإعلان (16%)، والصحفيون (21%)، وشاغلو وظائف قطاع العقارات (28%). وهذا كله أقل من المتوسط ​​البالغ 51%، وهو عدد البريطانيين الذين يثقون في الشخص العادي في الشارع.

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كما يثق نفس العدد من الأشخاص بالمحامين وموظفي الخدمات المدنية.

بينما يعتقد 54% آخرون من المستطلعة آراؤهم أن ممثلي رجال الدين سيقولون الحقيقة، وبالنسبة للشرطة يبلغ هذا الرقم 56%، وبالنسبة للعلماء والقضاة والعسكريين 74%.

وكانت المهن الخمس الأكثر ثقة في بريطانيا هي لصالح الأطباء والمهندسين (85%)، وأمناء المكتبات (86%)، والطيارين (87%)، والممرضات (88%).

وقد تم إجراء الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفي في إطار مرحلتين: بين 1020 مقيما بريطانيا في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر وبين 1015 بريطانيا في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي