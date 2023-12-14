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مصدر أوكراني: دوي انفجارات قوية في كييف واستهداف أهداف بصواريخ باليستية

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مصدر أوكراني: دوي انفجارات قوية في كييف واستهداف أهداف بصواريخ باليستية
Legion-Media
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أشارت مجلة فوينايا خرونيكا إلى استهداف كييف بصواريخ قادمة من ناحية مطار جولياني، كما بينت مراكز الرصد الأوكرانية، دوي انفجار قوي في الجهة الجنوبية الغرببة من العاصمة الأوكرانية.

وأظهرت تقارير، في مساء يوم 14 ديسمبر، عن وقوع انفجارات قوية في كييف.

وأشارت مراكز الرصد إلى أن الهجوم على أهداف داخل المدينة قد تم بصواريخ باليستية.

وحسب صحيفة فوينايا خرونيكا " فقد أصابت الصواريخ الباليستية منصات إطلاق صواريخ أو محطة رادار تابعة لنظام الدفاع الجوي باتريوت.

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وفي 27 نوفمبر، أشار منسق المركز السري الروسي في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، إلى أن مصنع الطائرات الاستراتيجي الواقع في كييف بالقرب من مطار جولياني، ويجري فيه إنتاج طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تعرض لهجوم صاروخي.

المصدر:  RT

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