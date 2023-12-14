قال دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق في البنتاغون، إن الجيش الروسي سيضطر إلى التقدم حتى حدود بولندا إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا ويبدأ المفاوضات حول حل سلمي للنزاع.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة George Galloway على يوتيوب: "الرئيس فلاديمير بوتين، ليس معنيا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقصر نظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدا لهذا النزاع الذي لا معنى له، فإننا لن ندمر أوكرانيا كدولة فحسب، بل سنجبر روسيا على التحرك نحو الغرب".

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وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى: فالجيش الروسي بات يضم عناصر قوية للغاية وضباطا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة. كما أكد الخبير الأمريكي، على أن الجيش الروسي يتقدم في كافة قطاعات الجبهة.

روسيا أعربت مرات كثيرة، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، ولكن يبقى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

المصدر: نوفوستي