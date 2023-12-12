إسبانيا.. إنقاذ 168 مهاجرا قبالة جزر الكناري

أعلن مركز تنسيق الطوارئ والأمن في منطقة تينيريفي إنقاذ 168 مهاجرا على متن قاربين تم العثور عليهم قبالة جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري في إسبانيا.

وبحسب بيان السلطات: "منذ أمس، تم العثور على 169 مهاجرا على متن قاربين قبالة ساحل تينيريفي. واعترضت خدمة الإنقاذ أحدهما وعلى متنه 25 شخصا ونقلتهم إلى رصيف لوس كريستيانوس. ووصل قارب آخر يحمل 144 مهاجرا إلى بلايا ديل كاميسون، في أرونا".

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وبحسب الخدمة فإن أحد ركاب القارب الثاني توفي. وتم نقل 18 آخرين إلى المستشفى.

وتحاول مجموعات كبيرة من المهاجرين بانتظام عبور الحدود الجنوبية والجزر لإسبانيا.

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية، منتصف نوفمبر الماضي، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد منذ بداية عام 2023 بلغ 46862 شخصا، وهو ما يزيد بنسبة 62% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل 32436 شخصا إلى جزر الكناري وحدها، وهو ما يزيد بنسبة 118.1% عن أرقام العام الماضي.

المصدر: نوفوستي