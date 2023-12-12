بريطانيا.. وفاة مهاجر على متن "السجن العائم"

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أحد طالبي اللجوء توفي على متن بارجة "بيبي ستوكهولم" المخصصة لإيواء المهاجرين، وتوصف بـ"السجن العائم".

وحسب صحيفة The Mirror البريطانية، فإن حادثة الوفاة وقعت صباح اليوم الثلاثاء، على متن السفينة التي رست في بورتلاند، دورست، والتي تستخدمها وزارة الداخلية لإيواء ما يصل إلى 500 شخص، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد التأكد من ظروف الوفاة.

وكتبت النائبة عن حزب العمال كاثرين ويست على منصة x: "إنه أمر حزين للغاية وبعد أيام فقط من قيام وزارة الداخلية بنقل الأشخاص من دائرتي الانتخابية إلى بيبي ستوكهولم مع إعطائهم دقائق قليلة لحزم أمتعتهم. إن قسوة هذه الحكومة واتخاذها لطالبي اللجوء ككبش فداء تتسبب في أضرار لا توصف وتلحق العار بالمملكة المتحدة".

يذكر أنه تم إخلاء البارجة في أغسطس بعد العثور على بكتيريا الليجيونيلا القاتلة على متنها، ولكن في أكتوبر بدأت وزارة الداخلية في إعادة الأشخاص إلى السفينة التي تبلغ سعتها 500 شخص.

المصدر: The Mirror