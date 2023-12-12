هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب أفغانستان
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وقعت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة في أفغانستان وفقا لبعثة رصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان.
وجاء في تقرير البعثة: "وقع مركز الهزة على بعد 890 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتا في كازاخستان، وبلغت قوتها 5.7 درجة".
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وفي 7 أكتوبر الماضي وقع زلزال بالقرب من مدينة هرات الأفغانية، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.
ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.
المصدر: تاس