صحيفة تركية تكشف عن شرط أنقرة لدعم عضوية السويد في "الناتو"

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية نقلا عن مصادرها أن تركيا تميل إلى دعم عضوية السويد في حلف "الناتو" إذا أوفت واشنطن بوعدها بالموافقة على بيع طائرات "F-16" إلى أنقرة.

وتقول صحيفة "حرييت" وفق مصادر مطلعة، "تميل تركيا إلى دعم توسع الناتو وعضوية السويد إذا أوفت الولايات المتحدة بوعدها بشأن طائرات F-16. هناك شائعات بأنه بعد طرح مسألة عضوية فنلندا والسويد على جدول الأعمال، تم تحقيق نتائج إيجابية خلف الكواليس حيث يشاع أن سر حظر الأسلحة الذي فرضته 3-4 دول على تركيا قد تم رفعه"،

إقرأ المزيد

وتشير الصحيفة إلى أن "المشكلة هنا ليست في عضوية السويد، بل في انعدام الثقة من جانب الولايات المتحدة. وإذا تم ترسيخ هذه الثقة، فسيتم تمهيد طريق السويد".

اعتمد مجلس النواب الأمريكي في يوليو 2022 تعديلا لميزانية الدفاع يحظر على الإدارة الأمريكية بيع مقاتلات جديدة F-16 ومكونات لتحديثها إلى تركيا طالما أن تركيا تنتهك المجال الجوي اليوناني.

وفي السابق، تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات الجيل الخامس F-35 بسبب شراء أنقرة أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للأهداف الجوية S-400.

المصدر: نوفوستي