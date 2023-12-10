طائرة مدنية إسرائيلية تحلق في سماء مدينة صور اللبنانية بعد يومين من بدء الحرب على غزة دون إخطار

كشفت وسائل إعلام عبرية أن طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك بعد يومين من اندلاع الحرب في قطاع غزة دون أن يتم إعلان ذلك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" انحرفت رحلة لشركة "العال" يوم 9 أكتوبر، كانت في طريقها من تل أبيب إلى فلوريدا بسبب الظروف الجوية القاسية.

واضطر الطيار إلى التحليق فوق ضواحي صور، لبنان، بناء على طلب نائب مدير العمليات في شركة "إلعال"، ولم يتم نشر تفاصيل الحادث في ذلك الوقت، بسبب الحساسية الأمنية.

وقالت "إلعال" إن الطيار أجبر على الصعود إلى ارتفاع 24 ألف قدم فوق لبنان.

وأشار مسؤولون كبار في الشركة إلى أنه سيتم التحقيق في الحادث، مع كل من الطيار والمراقب في الخدمة، من أجل تجنب سيناريو مماثل في المستقبل.

المصدر: يديعوت أحرونوت