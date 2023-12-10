ماسك يعيد تفعيل حساب الإعلامي المثير للجدل أليكس جونز على منصة "إكس"

أعاد الملياردير إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، اليوم الأحد، تفعيل حساب الإعلامي المثير للجدل مروّج نظريات المؤامرة أليكس جونز، رغم تعهده قبل عام عدم السماح له بالنشر مجددا.

يشار إلى أن القضاء الأمريكي حكم في العام الماضي على جونز بدفع نحو مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة مدرسة ساندي هوك الذين قاموا بمقاضاته بسبب "المعاناة التي سببتها لهم تصريحاته المضللة والتهديدات التي تلقوها من المؤمنين بنظريته".

وجونز الذي قال إن حادث إطلاق النار العشوائي في مدرسة ساندي هوك في ولاية كونيتيكت عام 2012 كان خدعة نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية، وإن التلاميذ والموظفين الذين قُتلوا كانوا ممثلين، حُظر من المنصة حين كانت لا تزال تحت اسم "تويتر" لانتهاكه "المسيء لقواعد السلوك".

وكان ماسك نفسه قد تعهد عدم السماح لصاحب موقع "انفو-وورز" بالعودة إلى منصته التي اشتراها العام الماضي بحوالى 44 مليار دولار.

ولكن بعد استطلاع للرأي أجراه ماسك بنفسه على "إكس" حول ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب جونز وردّ نحو مليوني مستخدم عليه بالإيجاب، تراجع ماسك عن قراره.

وقال ماسك "أختلف بشدّة بشأن ما قاله عن ساندي هوك، لكن هل نحن منصة تؤمن بحرية التعبير أم لا؟".

إلّا أن شانون واتس، مؤسسة منظمة "أمهات تطالبن بالتحرك" التي تنادي بتشديد قوانين الأسلحة، اعتبرت أن "التشهير ليس حرية تعبير".

وكانت أولى مشاركات جونز الذي يتابعه مليون شخص على "إكس" بعد عودته هي إعادة نشر الترحيب الذي لاقاه به أندرو تيت، لاعب الكيك بوكسينغ السابق والشخصية المؤثرة الذي يواجه تهما بالاغتصاب والاتجار بالبشر في رومانيا والذي أشاد بـ"عودة جونز المظفرة".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حساب جونز الآخر المثير للجدل "انفو-وورز" حتى الأحد لا يزال محظورا.

المصدر: أ ف ب