الآلاف يتظاهرون في برلين دعما لفلسطين

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، مسيرات حاشدة شارك فيها أكثر من 3 آلاف شخص، لدعم فلسطين ومنددة بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

فبحسب بيانات الشرطة، شارك نحو 3 آلاف شخص في المسيرة، ورفعوا شعارات "تضامن مع فلسطين – لا أسلحة للإبادة الجماعية".

كما دعا المتظاهرون إلى مقاطعة منتجات إسرائيل وفرض العقوبات ضدها.

وظهر شاب ألماني في المسيرة وهو يمزق جوازه الألماني تعبيرا منه عن رفضه لسياسة الحكومة الألمانية وموقفها مما يحدث في غزة، واحتجاجاً على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، حسب تعبيره.

" I'm ashamed of being German".



A young #German man tears his passport in protest against his country's stance on the Israeli genocidal war in Gaza. Credit: The European Palestinian Media Center pic.twitter.com/vavoB5biKe — Quds News Network (@QudsNen) December 10, 2023

🇩🇪🇵🇸 BERLIN stands with PALESTINE! pic.twitter.com/lwyNwIpMcm — The Saviour (@stairwayto3dom) December 10, 2023

كذلك خرجت مسيرة ضد معاداة السامية تحت شعار "لن يحدث مرة أخرى – الآن".

وبحسب الشرطة فقد تجمع فيها 3.2 ألف شخص، وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، خلال المظاهرة: "في بعض الأحيان، لا أفهم هذا البلد. لقد خرج شيء ما عن السيطرة".

وأضاف: "لا تزال هناك فرصة لإصلاح هذا، ولكن للقيام بذلك نحتاج إلى الاعتراف بالخطأ الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية والذي لم يلاحظه الناس أو لم يرغبوا في ملاحظته".

المصدر: نوفوستي