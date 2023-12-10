لافروف: اتصالاتنا مستمرة حصرا مع الجناح السياسي لحركة "حماس" في الدوحة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تتواصل حصرا مع الجناح السياسي لـ"حماس"، وأن هذه الاتصالات مكنت من التوصل لاتفاق إطلاق محتجزين والذي تفاعلت معه إسرائيل إيجابيا.

وأضاف لافروف في تصريحات عبر الفيديو خلال منتدى الدوحة اليوم الأحد: "لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحركة حماس، أجرينا اتصالات بممثليه في الدوحة للتفاوض حول مصير الرهائن من مواطنينا، بالإضافة إلى مواطنين من عدد من الدول المجاورة لروسيا ودول أخرى".

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وتابع: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق، وكان رد فعل الجانب الإسرائيلي إيجابيا".

وأكد لافروف أن روسيا ستواصل ممارسة الضغوط السياسية لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: تاس