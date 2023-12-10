 
مباشر
عاجل
القسام تعلن الآن عن مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين بهجوم كبير بعبوة برميلية ضخمة في خانيونس

لافروف: اتصالاتنا مستمرة حصرا مع الجناح السياسي لحركة "حماس" في الدوحة

أخبار العالم

لافروف: اتصالاتنا مستمرة حصرا مع الجناح السياسي لحركة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkmk

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تتواصل حصرا مع الجناح السياسي لـ"حماس"، وأن هذه الاتصالات مكنت من التوصل لاتفاق إطلاق محتجزين والذي تفاعلت معه إسرائيل إيجابيا.

وأضاف لافروف في تصريحات عبر الفيديو خلال منتدى الدوحة اليوم الأحد: "لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحركة حماس، أجرينا اتصالات بممثليه في الدوحة للتفاوض حول مصير الرهائن من مواطنينا، بالإضافة إلى مواطنين من عدد من الدول المجاورة لروسيا ودول أخرى".

إقرأ المزيد
قطر تؤكد مواصلة الجهود لاستئناف الهدنة بين إسرائيل و
قطر تؤكد مواصلة الجهود لاستئناف الهدنة بين إسرائيل و"حماس"

وتابع: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق، وكان رد فعل الجانب الإسرائيلي إيجابيا".

وأكد لافروف أن روسيا ستواصل ممارسة الضغوط السياسية لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا