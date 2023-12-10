رئيس تشيلي على خطى أردوغان يحث على إصلاح عاجل للأمم المتحدة

حث رئيس تشيلي غابرييل بوريتش على إصلاح عاجل للأمم المتحدة بعد "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع القرار الإماراتي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وكتب بوريتش على موقع "X": "يجب إجراء إصلاح هيكلي عاجل للأمم المتحدة. العالم ليس كما كان عليه عام 1945".

واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي مؤخرا ضد مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة.

وامتنعت بريطانيا عن التصويت وصوت باقي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 13 عضوا لصالح القرار.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس السبت لإصلاح جذري لمجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن العالم أكبر من 5 دول دائمة العضوية في المجلس، وأنه لا يمكن قبول أن تتحكم 5 دول بمستقبل العالم.

المصدر: نوفوستي