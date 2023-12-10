أكد مراسل مجلة "American Conservative" بريدلي ديفلين أن دعم الولايات المتحدة لمطالب كييف بإعادة شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

إقرأ المزيد

هكذا علق الصحفي على المناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية التي جرت الأربعاء الماضي، حيث عبر فيفيك راماسوامي عن اعتقاده أنه لا يمكن لمندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي تسمية 3 مناطق في شرق أوكرانيا تريد هي والرئيس جو بايدن إرسال قوات أمريكية إليها لمساعدة كييف.

وأضاف ديفلين: "قالت (هايلي) في النهاية: "دونيتسك ولوغانسك والقرم". إنه جواب خاطئ... والحجة الوحيدة لإدراج القرم على هذه القائمة هي الرغبة في جر الولايات المتحدة في حرب عالمية ثالثة".

وأشار إلى أن السياسية الخارجية تعد إحدى نقاط ضعف نيكي هالي في السباق الرئاسي.

المصدر: نوفوستي