رئيسا فنزويلا وغويانا يعقدان لقاء بدولة مجاورة صغيرة لتسوية نزاعهما

أعلن رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين، رالف غونسالفيس أن رئيسي فنزنيلا نيكولاس مادورو، وغويانا عرفان علي سيعقدان لقاء في بلاده لبحث تسوية النزاع على إقليم إيسيكويبو.

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وجاء في رسالة عن غونسالفيس نشرتها قناة "VTV" الفنزويلية: "ترى قيادة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومجموعة "Caricom" الكاريبية أنه من الضروري عقد اجتماع بين رئيسي غويانا وفنزويلا في سانت فنسنت والغرينادين في الساعة 10 صباحا من 14 ديسمبر الجاري لمناقشة الخلاف الحدودي بين هذين البلدين العظيمين".

وأضاف أن الزعيمين وافقا على عقد لقاء تحت رعاية مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي تترأسها حاليا سانت فنسنت والغرينادين، ومجموعة "Caricom" التي تترأسها حاليا دومينيكا، مشيرا إلى أن الرئيسين طلبا حضور الرئيس البرازيلي لويز دا سيلفا، وقد تم إرسال الدعوة إليه.

وتابع: "أعرب زعماء مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ومجموعة "Caricom" عن اهتمام جميع الأطراف المعنية بالتسوية والحاجة الملحة إلى التهدئة والحوار المباشر بين رئيسي غويانا وفنزويلا. واتفق الجانبان مع هذا التقييم بحثا عن التعايش السلمي واحترام القانون الدولي ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. ويعلن كلاهما تمسكهما بمنطقة الكاريبي باعتبارها منطقة سلام واحترام للقانون الدولي".

ودعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤخرا الجمعية الوطنية إلى إقرار قانون لحماية منطقة غويانا-إيسيكويبو المتنازع عليها، يعلن إنشاء ولاية فنزويلية جديدة غرب نهر إيسيكويبو، والتفعيل الفوري لخطة المساعدة الاجتماعية لجميع سكان هذه الأراضي وإحصائهم وإصدار الوثائق الفنزويلية اللازمة لهم.

من جانبه قال رئيس غويانا عرفان علي في وقت لاحق إن بلاده تعتبر تصرفات كاراكاس بعد الاستفتاء لدمج منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها بمثابة تهديد للأمن القومي وتعتزم مناشدة مجلس الأمن الدولي، وكذلك جميع شركائها الدوليين.

المصدر: نوفوستي