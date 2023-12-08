وول ستريت جورنال: تقديرات تقول أن أوكرانيا لن تشن هجمات مضادة كبيرة حتى عام 2025

رجحت صحيفة وول ستريت جورنال استنادا لتقييمات دبلوماسيين غربيين واستراتيجيين عسكريين أن أوكرانيا لن تكون قادرة على شن هجوم مضاد كبير قبل عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى وقت للتعافي. وقد لا تكون قادرة على تنظيم هجوم مضاد مؤثر حتى عام 2025".

وكان رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا، قد أشار إلى أن ألوية القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لشن "عمليات هجومية ودفاعية مضادة جديدة". لكن الصحيفة تعتقد أن أوكرانيا تحولت في الواقع لوضعية الدفاع.

وكمثال، أستندت الصحيفة في تقييمها للوضع بالقرب من كراسني ليمان، حيث بدأ الجنود الأوكرانيون بحفر الخنادق.

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المصدر: ريا نوفوستي