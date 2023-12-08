"دي فيلت": فكرة نشر لواء ألماني في ليتوانيا "لاحتواء روسيا" محكومة بالفشل

اعتبرت صحيفة "دي فيلت" أن خطة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لنشر قوات ألمانية في ليتوانيا "لاحتواء روسيا"، محكوم بالفشل.

جاء المقال بقلم الصحفي تورستن يونغهولت، وبه يقول العقيد أندريه فوستنر إن "أي شخص درس أساسيات الحساب في المدرسة، أي الجمع والطرح والضرب والقسمة، يعرف أن تشكيل لواء قتالي يعني تلقائيا متطلبات إضافية للأفراد والخدمات اللوجستية، والتي لا يمكننا ببساطة تلبيتها في الوقت الحاضر".

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وأشار المقال إلى أن بيستوريوس قرر عدم نشر لواء موجود، بل تشكيل لواء جديد من الصفر، وهو ما يعني ضرورة شراء عشرات الآلاف من الأسلحة والمعدات. ووفقا لكاتب المقال، فإن المقرر الألماني للمجموعة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ بشأن ميزانية الدفاع إنغو غيديهينس سبق وانتقد فكرة وزير الدفاع الألماني، حيث قال: "من الممكن استبدال الدبابات المرسلة إلى أوكرانيا بأخرى جديدة فقط في عام 2026، وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن المجمع الصناعي العسكري سيعمل بشكل صحيح. وحتى ذلك الحين، سيضطر الأفراد العسكريون إلى تعلم السيطرة وصقل مهاراتهم على أجهزة المحاكاة. لهذا فمن الضروري إما تأجيل إرسال اللواء إلى ليتوانيا لحين ميسرة، أو بدلا من توفير الدبابات إعطاء جميع أفراد اللواء مقشة كسلاح شخصي".

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أكد، أوائل أكتوبر، رغبة ألمانيا في نشر لواء من الجيش الألماني قوامه 4 آلاف جندي بشكل دائم في ليتوانيا.

وقد ذكرت "شبيغل" في وقت سابق أن السنة المالية 2024 ستبدأ دون ميزانية متفق عليها بسبب الخلافات في مجلس الوزراء، حيث يدور الخلاف بين مجلس الوزراء الألماني على خلفية فضيحة الميزانية. وفي نوفمبر، جمدت وزارة المالية الألمانية ميزانية الإنفاق الحكومي الإضافي حتى نهاية عام 2023، وهو ما أثر على كامل مخصصات الميزانية لمختلف وزارات البلاد، بما في ذلك تمويل التدابير الحكومية للحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء، وصندوق الاستقرار الاقتصادي.

المصدر: دي فيلت