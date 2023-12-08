المرشح الرئاسي الأمريكي راماسوامي يعلق على تهديد وزير الدفاع لأعضاء الكونغرس بأقاربهم وأولادهم

قال المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إن تهديد وزير الدفاع أعضاء الكونغرس بإرسال أقاربهم للقتال ضد روسيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع المعارضة بضرورة دعم أوكرانيا.

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وعلق راماسوامي على التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع قائلا: "عندما يفشل الإقناع يلجأون إلى التهديد".

وكان الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون قد كشف في وقت سابق بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هدد أعضاء الكونغرس بإرسال أقربائهم للمشاركة في نزاع أوكرانيا في حال أحجامهم عن تقديم المساعدة مجددا لكييف.

ونقل كارلسون عن وزير الدفاع قوله خلال إفادة مغلقة داخل مجلس النواب: "سنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبناءكم لمحاربة روسيا".

وفي وقت سابق أيضا، عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته بأن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تورط الولايات المتحدة في النزاع.

بدوره، ردّ المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بالقول "إن الكرملين يأسف لاستخدام واشنطن شيطنةَ روسيا كأداة للتلاعب بسلوك المشرعين".

المصدر: نوفوستي