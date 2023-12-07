الكونغرس يمنع البنتاغون من إبرام عقود مع قطاع الطاقة الروسي

يعتزم المشرعون الأمريكيون منع البنتاغون من إبرام عقود تتعلق بالطاقة مع الجانب الروسي. جاء ذلك في نص مشروع ميزانية الدفاع للعام المالي 2024.

وقد حظر المشرعون في نص الوثيقة (ميزانية الدفاع) على البنتاغون إبرام اتفاقيات مع كيانات روسية تعمل في عمليات بالوقود الأحفوري، أو مع حكومة روسيا الاتحادية أو مع قطاع الطاقة الروسي.

وستحقق ميزانية الدفاع رقما قياسيا جديدا قدره 886 مليار دولار، بزيادة 3 بالمئة عن السنة المالية الماضية.

في السابق، شكل الكونغرس لجنة تضم ممثلين من كلا المجلسين للاتفاق على تفاصيل ميزانية الدفاع التي أعدها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. والآن سيتعين على أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ التصويت لصالح الوثيقة المتفق عليها.

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وبعد موافقة المجلسين، سيتم إرسال المسودة النهائية لميزانية الدفاع إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.

عادة ما تتم الموافقة على مشاريع ميزانية الدفاع المنسقة من قبل الحزبين خلال فترة زمنية قصيرة.

المصدر: تاس