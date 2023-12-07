اليمين الفرنسي يفشل في تمرير مشروع قانون يطالب بإلغاء اتفاقية 1968 الموقعة مع الجزائر

فشلت المعارضة الفرنسية اليمينية في تمرير مشروع قرار يطالب بإلغاء اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا الخاصة بتسهيل دخول الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية.

وأفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن الجمعية الوطنية في البرلمان رفضت، اليوم الخميس، نصا يطلب من السلطات الفرنسية التنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في مجال التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وتم رفض اقتراح القرار بأغلبية 151 صوتا مقابل 114 صوتا مؤيدا.

وقد تم توقيع الاتفاقية عام 1968، عندما كانت فرنسا بحاجة إلى المساعدة لاقتصادها، وتستثني الاتفاقية الجزائريين من القانون العام في مسائل الهجرة.

وتمكن هذه الاتفاقية المهاجرين الجزائريين من حرية التنقل وحرية القيام بنشاط تجاري أو مهنة مستقلة، كما ويمكنهم الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات بسرعة أكبر مما هو متاح لمواطني البلدان الأخرى.

المصدر: لوفيغارو