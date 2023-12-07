واشنطن تعلن بدء الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية مع أوكرانيا وأستراليا وغيرهما

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة بدأت إنتاجا مشتركا للمعدات العسكرية مع دول أجنبية، بما في ذلك أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

وقال ممثل البنتاغون في فعالية أقيمت في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "سنبدأ الإنتاج المشترك مع أستراليا، والأمر نفسه ينطبق على أوروبا، بل إننا نقيم إنتاجا مشتركا مع الأوكرانيين في بلادهم".

وأشار إلى أنه في قمة الناتو التي عقدت في فيلنيوس، تم إيلاء أهمية كبيرة للتعاون الدولي في إنتاج وتوريد الأسلحة، وأن "التطور في هذا الاتجاه سيكون له وزن كبير بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.

وكان بايدن قد طلب في السابق مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق الدعم المطلوب في الكونغرس، وكانت مسألة أمن الحدود حجر عثرة أمامه.

المصدر: وكالات