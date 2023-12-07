إطلاق نار في بروكسل وسقوط أربعة جرحى على الأقل (فيديو)

قالت الشرطة البلجيكية، ليل الأربعاء، إن أربعة أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة، خلال إطلاق نار وقع في شارع تجاري رئيسي بالعاصمة بروكسل، في حين لم يتم القبض على أي فرد حتى الآن.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة إيلسي فان دي كيري، أن "مرتكبي إطلاق النار لاذوا بالفرار قبل وصول الشرطة في حوالي الساعة 19:30 مساء".

وشددت على أنه "في هذه المرحلة لا يوجد أي دليل يمكن أن يوحي بأن هذا عمل إرهابي".

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل أنه "وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، قد تكون الواقعة تصفية حسابات".

Police in central Brussels say 3 people were injured in a shooting earlier this evening.



Lots of officers here on Ave de la Toison d’Or - but they look to be regular… not the armed specialists you’d expect to see following a suspected terror attack.



The gunman / gunmen fled. pic.twitter.com/fOL45tTmPP — Nick Beake (@Beaking_News) December 6, 2023

وتشهد العاصمة البلجيكية زيادة في حوادث العنف المرتبطة بتهريب المخدرات منذ عامين على الأقل.

وأضافت الشرطة أنه بالنسبة "لأحد المصابين الأربعة، فإن حالته في خطر".

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنه "تم إطلاق النار في شارع تواسون دور، وهو شارع تسوق مزدحم بشكل عام، بالقرب من مركز تسوق يضم العديد من العلامات التجارية الكبرى. فيما تم إخلاء مركز التسوق، ونصب طوق أمني كما تم قطع حركة المرور بشكل جزئي على الشارع الرئيسي".

وأظهرت صور بثها التلفزيون البلجيكي انتشارا كبيرا لسيارات الشرطة والإسعاف في الشارع الرئيسي حيث وقع الحادث.

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المصدر: RT + وسائل إعلام بلجيكية