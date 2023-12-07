بوليانسكي: حكام كييف يعضون أصابعهم ندما على تفويت فرصة السلام العام الماضي

قال النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن من يجلسون في كييف يعضون أصابعهم ندما، بعد إدراكهم أنهم أضاعوا فرصة للسلام في أبريل 2022.

وأضاف: "الكثيرون يعترفون بالحقيقة التي باتت واضحة للجميع، وهي أن أوكرانيا من أجل تجنب الهزيمة، وانهيار الدولة، كانت مطالبة فقط بتنفيذ اتفاقيات مينسك".

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من جهته أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، لن تساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون لها تأثيرات سلبية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، وإنما أيضا من خلال تدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: ريا نوفوستي