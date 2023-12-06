علييف يتهم بوريل بالكذب بشأن عدد الأرمن الذين غادروا قره باغ

وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بالكاذب تصريح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن 150 ألف أرمني غادروا قره باغ.

ويشار إلى أن الحكومة الأرمنية، كانت قد أعلنت أنه في الفترة من 24 سبتمبر وحتى نهاية الشهر، غادر 100 ألف شخص من سكان قره باغ إلى أرمينيا. في وقت سابق، قال بوريل، في كلمته أمام المنتدى الخامس والعشرين للمنظمات غير الحكومية للاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان، إنه نتيجة لتصرفات أذربيجان، هرب 150 ألف أرمني من سكان قره باغ من منازلهم.

إقرأ المزيد

وأضاف علييف في منتدى "قره باغ: العودة إلى الوطن بعد 30 عاما. الإنجازات والصعوبات": "يؤسفني أن مثل هذا الدبلوماسي الأوروبي ذو الخبرة يكذب. لقد قال بوريل إن 150 ألف أرمني غادروا قره باغ. وهذا تصريح كاذب تماما. وهذا ليس مجرد تلاعب بالأرقام، بل اتهامات ضد باكو".

المصدر: نوفوستي