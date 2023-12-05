"قد يحتاج إلى ضبط انبعاثاته".. مبعوث بايدن يطلق "صوتا مألوفا" على المباشر في مؤتمر "كوب 28" (فيديو)

تعرض مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، إلى موقف محرج خلال كلمة له في مؤتمر "كوب 28" المنعقد بدبي في الإمارات.

وكان وزير الخارجية الأمريكية السابق، يناقش سياسة الولايات المتحدة بشأن محطات توليد الطاقة بالفحم، بجوار بيكي أندرسون، مدير تحرير قناة "سي إن إن" أبوظبي، وفاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، عندما سمع صوت "إطلاق ريح" انفضح بسبب قرب الميكروفون منه.

It seems John Kerry should cut down on his greenhouse gases 🤣😂🤣



A loud fart sound can be heard as John Kerry is lecturing about the #ClimateScam.



You be the judge, did Kerry fart? pic.twitter.com/cjFpMRI4lA — Red Pill USA (@Red_Pill_US) December 5, 2023

وقال كيري: "لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في أي مكان في العالم"، مضيفا: "أجد نفسي أصبح أكثر وأكثر نضالية لأنني لا أفهم كيف يمكن للبالغين الذين هم في موقع المسؤولية أن يتجنبوا المسؤولية عن إزالة تلك الأشياء التي تقتل الناس بشكل يومي".

وقبل أن يكمل كيري جملته، انطلق صوت مألوف للجميع عبر الميكروفون، فانفجر الجمهور بالتصفيق، متجاهلين على ما يبدو الموقف.

وتظهر أندرسون التي تجلس على يمين كيري، وهي تهز رأسها جانبا وتضع يدها على فمها، ربما تجنبا لأي رائحة كريهة.

في غضون ذلك، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الموقف، حيث قال البعض إن جون كيري قد يحتاج إلى "خفض انبعاثاته" قبل الحديث عن انبعثات العالم، وأشار آخرون إلى أنه موقف محرج للولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "Nypost"