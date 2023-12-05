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لافروف وعبد اللهيان يوقعان اتفاقا حول مواجهة العقوبات أحادية الجانب

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لافروف وعبد اللهيان يوقعان اتفاقا حول مواجهة العقوبات أحادية الجانب
Sputnik
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، موسكو، 5 ديسمبر 2023
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وقع وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال المحادثات الثنائية التي جرت اليوم الثلاثاء في موسكو على اتفاقية حول مواجهة العقوبات أحادية الجانب.

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والاسم الرسمي للوثيقة هو إعلان روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية بشأن سبل ووسائل مواجهة وتخفيف والتعويض عن العواقب السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وجرت المحادثات بين لافروف وعبد اللهيان على هامش لقاء وزراء خارجية دول بحر قزوين وهي روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان.

المصدر: تاس

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