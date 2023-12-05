قالت صحيفة ديلي إكسبريس، إن دبلوماسيين بريطانيين يستعدون لإجبار أوكرانيا على التفاوض مع روسيا لإنهاء النزاع المسلح الدائر حاليا.

وجاء في المقالة: "لم يحقق الهجوم المضاد الرئيسي الذي شنته أوكرانيا، النجاح المنتظر، مما يلقي بظلال من الشك على قدرة سلطات كييف على الانتصار في هذه الحرب. حاليا يجري الحديث في الأوساط الدبلوماسية عن الضغط على نظام كييف وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

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وأشارت الصحيفة إلى الضغوط المتزايدة على فلاديمير زيلينسكي، الذي يعاني جيشه من انتكاسات، بينما يواجه وابلا من الانتقادات داخل البلاد نفسها.

في وقت سابق ذكر الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في خطاب ألقاه في منتدى ريغان للدفاع الوطني، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي ليس فقط بالوسائل العسكرية.

ويشار إلى أن الجانب الروسي أعلن مرات كثيرة، عن الاستعداد للمفاوضات وكلن سلطات كييف منعت على المستوى التشريعي إجراء مفاوضات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي