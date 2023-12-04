وزير الدفاع الأوكراني يناقش مع الأمين العام للناتو عضوية بلاده في الحلف

صرح وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين، بأنه ناقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن أوكرانيا تتخذ خطوات عملية لتقريب عضويتها في الحلف.

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وكتب رستم عمروف في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اجتماع مهم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بروكسل... ناقشنا الوضع في ساحة المعركة والاحتياجات الحالية لأوكرانيا في الشتاء، نحن نعمل في وزارة الدفاع لضمان أن قوات الدفاع الأوكرانية قابلة للعمل بشكل كامل مع الناتو... عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أمر حتمي".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إنه غير مستعد للتنبؤ بقرارات قمة "الناتو" المقبلة في واشنطن في يوليو 2024 بشأن عضوية أوكرانيا، وأشار إلى أن العضوية الكاملة مستحيلة أثناء النزاع المسلح، وبعد اجتماع مجلس "الناتو" وأوكرانيا، أعلن ستولتنبرغ تقديم توصيات لأوكرانيا حول طريقها إلى "الناتو".

وفي سبتمبر 2022، قدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو بشكل عاجل، وفي قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو من هذا العام، تلقت تأكيدات بأنه سيتم قبول طلبها عند استيفاء الشروط اللازمة، لكن لم يتم ذكر أي مواعيد محددة.

المصدر: نوفوستي