مساع هولندية لوقف تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-35" لإسرائيل

طالب محامون تابعون لمنظمات حقوقية محكمة في هولندا، بوقف تصدير أجزاء مقاتلات نفاثة لإسرائيل، والتي يمكن استخدامها في شن هجمات على غزة.

إقرأ المزيد

وتقول المنظمات إن توريد قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35" يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها ضد "حماس".

وبدأت الدعوى المدنية في لاهاي مع تجديد الجيش الإسرائيلي دعواته لإجلاء جماعي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي فر إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في الأسابيع الأخيرة، في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري، وقصف أهدافا في أنحاء قطاع غزة.

ويطالب المحامون الحقوقيون محكمة لاهاي الجزئية بإصدار أمر قضائي يحظر تصدير قطع غيار مقاتلات من طراز "إف-35" المخزنة في مستودع ببلدة فونسدريخت.

ويتوقع صدور الحكم في غضون أسبوعين ويمكن الاستئناف عليه.

المصدر: أ ب