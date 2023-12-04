فتح ما يقرب من 1500 قضية خيانة عظمى في أوكرانيا منذ 2022

أفاد مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني بفتح ما يقرب من 1500 قضية خيانة عظمى في البلاد منذ فبراير 2022.

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جاء ذلك وفق ما أفاد به مكتب التحقيقات بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع المكتب أنه "فتح ما يقرب من ألفي دعوى جنائية بشأن جرائم ضد الأمن القومي، من بينها 1500 قضية خيانة عظمى، و348 واقعة تخابر، و29 واقعة تعاون مع روسيا".

ويعاقب القانون الأوكراني على جريمة الخيانة العظمى بالسجن لمدة 15 عاما أو السجن مدى الحياة مع مصادرة الممتلكات. وتشمل العقوبات التي فرضتها السلطات الأوكرانية على "التخابر" غرامة تصل إلى 4600 دولار، والسجن لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات.

المصدر: نوفوستي