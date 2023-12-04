زلزال يضرب اسطنبول ومناطق أخرى بشمال غرب تركيا
وقع زلزال اليوم الاثنين في إسطنبول، وشعر الناس بهزات أرضية في الجزء الأوروبي من المدينة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات في غرب تركيا، موضحا أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة بورصة، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.
🔔#Earthquake (#deprem) M5.2 occurred 12 km NW of #Mudanya (#Turkey) 4 min ago (local time 10:42:22). More info at:— EMSC (@LastQuake) December 4, 2023
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Earthquake of 5.1 magnitude strikes #bursa Turkey. #Gemalik#deprempic.twitter.com/EZY6sW0TVc— Eliteworld (@eliteworldwaves) December 4, 2023
وقدرت وكالة إدارة الكوارث في تركيا "آفاد" قوة الزلزال بأنها بلغت 5.1 درجة، وأشارت إلى أن سكان إسطنبول، وكذلك محافظات بورصة وقوجه إيلي وصقاريا شعروا به.
وقالت "آفاد" عبر شبكة "إكس": "لا يوجد حاليا أي تطور سلبي بعد الزلازل التي بلغت قوتها 5.1 و4.5 درجة ووقعت في بحر مرمرة وخليج جيمليك (قبالة سواحل بورصة ومودانيا)".
وأضافت أن جهود المسح الميداني مستمرة وأن فرق الوكالة تبقى في حالة تأهب، كما قدمت الدعم "للمواطنين المتضررين"، دون ذكر التفاصيل.
المصدر: وكالات